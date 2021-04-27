Цены на нефть начали расти - Bloomberg [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 66,06 доллара за баррель.
По данным издания Bloomberg состоянию на 10:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на торгах поднялась на 0,62%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,33 доллара за баррель, прибавив 0,68%.
Цены на нефть восстановились во вторник после падения на предыдущей сессии, но рост, вероятно, будет ограничен на фоне растущего беспокойства по поводу спроса на топливо в Индии, третьем по величине импортере нефти в мире, сейчас столкнувшейся с всплеском новых случаев коронавируса.
Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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