Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 66,06 доллара за баррель.

По данным издания Bloomberg состоянию на 10:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на торгах поднялась на 0,62%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,33 доллара за баррель, прибавив 0,68%.

Цены на нефть восстановились во вторник после падения на предыдущей сессии, но рост, вероятно, будет ограничен на фоне растущего беспокойства по поводу спроса на топливо в Индии, третьем по величине импортере нефти в мире, сейчас столкнувшейся с всплеском новых случаев коронавируса.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.