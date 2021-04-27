Земельні поправки, провал вакцинації і майбутнє міністра Степанова. Депутати сьогодні хоч і працювали у дві зміни, але кардинальних рішень не ухвалили. Найцікавіше, кажуть, залишили на четвер. Анна Каменєва повернулася з парламенту й розкаже про все докладніше.

Ще трохи і фініш. 250 поправок і парламент нарешті вийде на остаточне голосування за зміни в земельний кодекс. Це може статися вже у четвер. Рада вже півтора місяця розглядає документ про передачу держземель на місця.

А поки нардепи працюють у дві зміни. Ввечері - знову зібралися на два позачергових засідання. ПочалИ з розгляду постанови про провальну роботу уряду у боротьбі з Ковідом. І невиконання МОЗом попередньої парламентської постанови.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Країна не отримує вакцини, коли у нас провал з вакцинуванням, коли лікарні забиті, але немає безкоштовних ліків, є дефіцит кисню, і ми отримуємо численні скарги лікарів щодо невиплат цих обіцяних 300% ковідних, так званих, це потребує реакції.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ми не можемо забезпечити навіть елементарні речі, які прямо покладаються на уряд, І це є пряма відповідальність. Саме тому ми не пропонуємо шукати цапа-відбувайла. А ми пропонуємо чітко взяти постанову. Пройтись по кожному пункту постанови і визначити: так уряд відповідальний. чи ні. І коли ми це визначимо. без сумніву відповідальний. І треба ухвалювати відповідні рішення.

Але цю постанову - провалили. Та про відповідальність міністра охорони здоров'я знову заговорили в кулуарах. Опозиція продовжує збирати підписи за його звільнення. З'явилися чутки, що долю Максима Степанова можуть вирішити вже у цей четвер на позачерговому. І начебто, забрати в нього міністерський портфель вже готові й у монобільшості.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга Народу":

Я вважаю, що міністр Степанов безперечно не без помилок, але виконує покладені на нього повноваження в дуже складний, безпрецедентний складний етап розвитку нашої держави, і історичний момент. І він повинен надалі займатися своєю справою. Але, знову ж таки, ми повинні приймати рішення тільки після обговорення на фракції. На сьогодні питання включення в четвер не обговорювалося взагалі на фракції. Тому я думаю, що ні.

На друге позачергове винесли аж 13 законопроектів. Зокрема, збільшили на 600 мільйонів гривень витрати на місцеві та апеляційні суди. Але кошти ці забрали у паралімпійців. Зменшивши їхнє фінансування на підготовку та участь в іграх. Також заборонили рекламу електронних сигарет.

А ще спростили - процедуру заочного засудження. Тобто її можна буде застосовувати не лише до осіб оголошених у міжнародний розшук, а й до тих, хто перебуває на окупованих частинах України чи в Росії.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Це не тільки злочинці майдану, це не тільки якісь там топкорупціонери. Насправді будь-який злочинець який вчинив злочин на території України, але виїхав на тимчасово в Севастополь. І ми знаємо, що він там. він може бути притягнений до відповідальності заочно.

Та в опозиції зауважують - всі ці документи не нагальні! Тож на знак протесту одна фракція покидає залу.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Второе заседание абсолютно пустое. Какие-то второстепенные законы, там с судоустрием, адвокатские, то есть ничего общего с тем, что действильно сегодня волнует и беспокоит людей. Поэтому мы не отходим от своей линии. В условиях карантина, коглда людей загоняют по домама, не дают ездить в транспорте - устраивать заседание из-за второстепенных вопросов, которые не интересуют людей - проявляется цинизм. и мы в этом принимать участвия не будем

Наступне позачергове засідання буде у четвер. А завтра депутати знову розбиратимуть завали земельних поправок.