Подрыв военной машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook.
Погибший военный является уроженцем Волочисской общины.
Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа.
Из-за гибели военнослужащего на территории Волочисской общины объявили траур.
Так, на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали.
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