Кабмин назначил нового и.о. главы Минэнерго [ Редактировать ]
Кабинет министров назначил нового временно исполняющего обязанности министра энергетики после назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Министерство энергетики возглавил Юрий Бойко.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее решение было принято 28 апреля.
"Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Коболева.
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