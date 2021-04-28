Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Сам Коболев утверждает, что не писал заявлений о своем увольнении. Он написал в Facebook, что об "увольнении" узнал из новостей.

Об увольнении узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал.

Исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко.

Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" 26 марта 2014 года. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьер-министру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Накануне стало известно об убытках "Нафтогаза". По итогам 2020 года компания ушла в "минус" на 19 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.

Напомним, что 27 апреля НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ.