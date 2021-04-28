Юрій Павленко прокоментував чутки про відставку Степанова [ Редактировать ]
В середу, 28 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко прокоментував можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
"Я дійсно спілкувався із цілою низкою лікарів видатних, які говорили, що при Степанові хоча б відновився діалог міністерства і людей, які працюють у сфері, які фактично цю сферу і сформували. Разом з тим, я погоджуюсь з колегою, повний провал з вакцинацією, протидією пандемії. Але не лише Степанов має нести відповідальність! Відповідальність несе весь Кабмін, прем'єр-міністр Шмигаль, який провалив цю роботу і президент Зеленський", - заявив депутат.
Також він підкреслив: ""Опозиційна платформа - За життя" говорить, що весь склад Кабміну має бути відправлений у відставку. Це звчайна політична практика: якщо уряд не справляється, якщо він за рік своєї діяльності не спроміг внести програму своїх дій, не зміг дати адекватні відповіді на всі виклики, які є... Подальше перебування цього уряду при владі тільки погіршує всю ситуацію".
Павленко зазначив, що уряд в Україні потрібно терміново змінювати.
"Чим швидше ми відправимо уряд у відставку і зможемо сформувати з професійних людей Кабінет міністрів, тим легше буде державі виходити з кризи", - додав він.
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