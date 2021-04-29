Полтавская область имеет все шансы вскоре выйти из красной зоны. Эпидемиологические показатели по коронавирусу в регионе улучшились. Об этом в Telegram сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Полтавщина имеет все шансы вскоре выйти из красной зоны. Введенный правительством адаптивный карантин - инструмент, который позволяет эффективно сдержать и локализовать распространение коронавирсной инфекции", - заявил Синегубов.

Он отметил, что в начале апреля, когда в некоторых общинах были усилены карантинные мероприятия, уровень госпитализации в области достигал 80 на 100 тыс. населения. Сейчас - 58,2 на 100 тыс. населения, то есть динамика уровня госпитализации уменьшилась на 27%.

"Также в течение последней недели загруженность кроватей уменьшилась до 44,7%. Эти показатели находятся в пределах нормы, в то же время коэффициент выявления случаев инфицирования несколько повышен - 21,7% (норма - менее 20%)", - отметил председатель ОГА.

Он добавил, что улучшилась и динамика выявленных случаев воспаления легких: если недавно фиксировали по 200 пневмоний за сутки, сейчас - 130.

"Все это указывает на уменьшение числа тяжелых случаев заболевания на COVID-19", - констатировал Синегубов.

Он также призвал жителей региона накануне праздников помнить о карантинных мерах. "От этого зависит то, как быстро мы снова начнем ездить в транспорте, посещать кафе и кинотеатры", - написал глава Полтавской ОГА.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.