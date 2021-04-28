В Украине за минувшие сутки, 27 апреля, зафиксировано 9 590 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

заболели - 9 590 человек;

летальных случаев - 441;

выздоровели - 20 062 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 047 838 человек;

выздоровели - 1 616 891 человек;

летальных исходов - 43 391;

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584), Львовской (530), Одесской (522) областях.

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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