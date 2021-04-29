Подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не продвигается. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на российском телевидении.

"Продвинуться не удалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос об организации встречи Путина и Зеленского.

Наш замруководителя администрации (президента России - ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало.

При этом, по словам Пескова, Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским.

Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях.

Он также утверждает, что Россия надеется, что возобновления боевых действий на Донбассе не произойдет, хотя признает, что напряженность на Донбассе остается "выше нормы".

Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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