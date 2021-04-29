В Украине ввели новый праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Его будут отмечать ежегодно 25 мая.

Соответствующий указ президента Украины №181/2021 от 29 апреля обнародован на сайте Офиса президента.

Праздник установлен с учетом значения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета.

Постановляю установить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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