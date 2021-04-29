В четверг вечером, 29 апреля, сковали серьезные 9-бальные пробки. На многих улицах практически полностью парализовано движение, зафиксировано много аварий. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег

на бульваре Леси Украинки,

на бульваре Дружбы Народов,

на проспекте Победы,

на проспекте Лобановского,

на Набережном шоссе,

на улице Набережно-Крещатицкой,

на улицы Набережно-Рыбальской,

на проспекте Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, а также на Северном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются заторы. Движение затруднено на улице Урловской, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.

Кроме того, в Одессе на Люстдорфской дороге автомобиль, двигаясь на большой скорости, съехал с трассы и влетел во двор, где перевернулся. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств смертельной аварии.

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