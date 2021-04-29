Киев остановился в 9-балльных пробках: куда лучше не ехать [ Редактировать ]
В четверг вечером, 29 апреля, сковали серьезные 9-бальные пробки. На многих улицах практически полностью парализовано движение, зафиксировано много аварий. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Правый берег
- на бульваре Леси Украинки,
- на бульваре Дружбы Народов,
- на проспекте Победы,
- на проспекте Лобановского,
- на Набережном шоссе,
- на улице Набережно-Крещатицкой,
- на улицы Набережно-Рыбальской,
- на проспекте Степана Бандеры.
Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, а также на Северном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.
Левый берег
На дорогах левого берега Киева также наблюдаются заторы. Движение затруднено на улице Урловской, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.
Кроме того, в Одессе на Люстдорфской дороге автомобиль, двигаясь на большой скорости, съехал с трассы и влетел во двор, где перевернулся. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств смертельной аварии.
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