В Одессе на Люстдорфской дороге автомобиль, двигаясь на большой скорости, съехал с трассы и влетел во двор, где перевернулся. Страшное ДТП случилось ночью.

В салоне внедорожника Ford Kuga на момент аварии находились пять человек. В результате один из них получил не совместимые с жизнью травмы, еще четверо получили увечья различной тяжести.

Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести.

Отмечается, что дом от удара автомобиля спасли растущие поблизости деревья. В настоящее время правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств смертельной аварии. По территории дома разбросано очень много обломков.

Фото: "Думская"

Читайте также, на Одесской трассе в селе Мытница под Киевом произошло серьезное ДТП. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем, неуправляемая машина пробила бетонный отбойник и вылетела на полосу встречного движения.

Кроме того, в Одессе водитель сбил трех человек на переходе и скрылся. Правоохранителям удалось обнаружить в городе авто с характерным повреждением лобового стекла, всех пострадавших людей госпитализировали различными травмами.

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