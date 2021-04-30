В воскресенье, 2 мая, на Пасху, в Украине ожидается теплая погода. Тем не менее местами пройдут сильные дожди и грозы. О том, какая погода будет в Украине в праздничные выходные, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Сухая погода на праздники ожидается только в восточных областях.

В некоторых регионах, по ее словам, воздух прогреется выше +20 градусов.

Погода на Пасху! Сразу хочу порадовать, что в Украине на праздник будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15 +20 градусов, при настойчивом солнышке, +20 +24 градуса. Ночью, конечно же, свежее, но уже без заморозков: +7 +13, на северо-западе и западе +4 +10 градусов.

Диденко отметила, что праздничные выходные не обойдутся без осадков. В субботу дождей будет немного, а в воскресенье ожидаются грозы во многих областях страны.

Завтра, в субботу, дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях. Потом, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и будут охватывать 2 мая Север, Центр, Юг (Кроме Запорожья и Крыма). В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве суббота будет сухая, а вот в воскресенье ожидается ливень и гроза.

В Киеве завтра, в субботу, какие-то дожди – вряд ли. Теплая солнечная погода позволит почистить, распушить предпраздничные хвосты. На Пасху в Киеве будет звездно, прохладно, +9 +12 градусов. Днем 2 мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличиваться облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье столицу помоет хороший ливень, а гроза всем расскажет, что Пасха пришла в Украину!

Читайте также, что нужно святить в церкви на Пасху.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.