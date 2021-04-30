Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій привітав українців з прийдешніми святами [ Редактировать ]
У християн східного обряду сьогодні Страсна п'ятниця. Страсну п'ятницю присвячують спогадам про страждання, смерть Ісуса на хресті і Його поховання. А вже в неділю віряни відзначатимуть Великдень - свято воскресіння.
Митрополит Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Свято воскресіння Христового - це вічна Пасха, це свято славного торжества переходу від смерті до вічного життя. Спаситель на хресті знищив наші гріхи і своїм святим воскресінням повернув нам вічне життя і блаженство. Ми смиренно дякуємо нашому Спасителю і Господу за те, що він дав нам високу честь вірувати в нього і називатися високим іменем християнина.
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