Цены и тарифы в Украине, которые устанавливаются с 2015-го года, никакого отношения к рынку не имеют. Это квазифискальный инструмент для наполнения бюджета.

Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"То есть, это перекачивание денег из той теневой части экономики, до которой, собственно говоря, правительство дотянуться своими руками не может. Оно вытаскивает его через вот такой вот инструментарий - через повышение коммунальных цен и тарифов", - сказал эксперт.

Он также отметил, что в стране можно снизить цены на газ.

"Можно ли снизить? Да, безусловно, можно. "Нафтогаз" закупал газ у "Укргаздобычи", по документам, по цене 2841 гривна. То есть, дальше все, что сверху... Это будет чисто политическое решение. Витренко будет опускать цену. Точно так же облгазсбыты, которые заключили контракт с "Нафтогазом", они будут точно так же идти, опускаться, потому что они берут ресурс НАК, если в контракте цена этого ресурса будет пересмотрена", - подчеркнул Землянский.

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