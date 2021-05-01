Старшего тренера футбольного клуба "Сочи" Радика Ямлиханова обокрали в гостинице. Неизвестные пробрались в его номер в отеле, вскрыли сейф и забрали наличку. Об этом сообщает "Сегодня".

Ямлиханов обнаружил пропажу денежных средств лишь вечером. Он заявил, что воры украли 2000 долларов США и 2000 евро. При этом преступники почему-то оставили в сейфе 1 миллион российских рублей ($13 300).

Радик Ямлиханов родился в Башкирии 30 января 1968 года. На позиции полузащитника играл за клубы "Гастелло" и "Искра", а в 1990 году попал в киевское "Динамо". В дублирующем составе столичного клуба он провел 14 матчей и забил 1 гол. А потом перешел в воронежский "Факел". В 2007-2009 годах работал в "Нефтянике" из Ахтырки.

Напомним, что футболиста "Ромы" Криса Смоллинга ограбили в собственном доме в пригороде Рима, угрожая его жене и двухлетнему сыну.