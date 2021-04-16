Футболиста "Ромы" ограбили дома, угрожая жене и двухлетнему сыну (фото) [ Редактировать ]
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В дом защитника "Ромы" Криса Смоллинга в ночь на 16 апреля вломились вооруженные грабители. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Проникнув в виллу футболиста в пригороде Рима, трое налетчиков в масках разбудили самого Смоллинга, его жену Сэм Кук и двухлетнего сына Лео. Под дулом пистолета и угрозы расправы они заставили англичанина открыть сейф и отдать часы Rolex и драгоценности.
В 5:00 супруга Криса вызвала полицию, которая немедленно приступила к поиску грабителей.
Полиция у дома Криса Смоллинга в пригороде Рима
В 2019 году Крис Смоллинг перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. В прошлом году итальянский клуб выкупил его контракт за 15 млн фунтов стерлингов.
Смоллинг помог своей команде попасть в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА), однако в последней игре с "Аяксом" он не участвовал, поскольку восстанавливается после травмы колена.
Крис Смоллинг c женой и сыном
Это не первый случай нападения на дома футболистов в Италии. Недавно был ограблен полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни, а в ноябре 2020 разбойники ворвались в пустующий дом главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Там их добычей стали часы и драгоценности на сумму около 100 тысяч евро.
Напомним, что недавно бандиты похитили и ограбили бывшего игрока сборной Нигерии по футболу Кристиана Ободо.
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