В дом защитника "Ромы" Криса Смоллинга в ночь на 16 апреля вломились вооруженные грабители. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Проникнув в виллу футболиста в пригороде Рима, трое налетчиков в масках разбудили самого Смоллинга, его жену Сэм Кук и двухлетнего сына Лео. Под дулом пистолета и угрозы расправы они заставили англичанина открыть сейф и отдать часы Rolex и драгоценности.

В 5:00 супруга Криса вызвала полицию, которая немедленно приступила к поиску грабителей.

Полиция у дома Криса Смоллинга в пригороде Рима

В 2019 году Крис Смоллинг перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. В прошлом году итальянский клуб выкупил его контракт за 15 млн фунтов стерлингов.

Смоллинг помог своей команде попасть в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА), однако в последней игре с "Аяксом" он не участвовал, поскольку восстанавливается после травмы колена.

Крис Смоллинг c женой и сыном

Это не первый случай нападения на дома футболистов в Италии. Недавно был ограблен полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни, а в ноябре 2020 разбойники ворвались в пустующий дом главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Там их добычей стали часы и драгоценности на сумму около 100 тысяч евро.

Напомним, что недавно бандиты похитили и ограбили бывшего игрока сборной Нигерии по футболу Кристиана Ободо.