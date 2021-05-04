У Бангладеш катер з пасажирами протаранив баржу: 26 людей загинули [ Редактировать ]
У Бангладеш катер зіткнувся з баржею. За попередньою інформацією, загинули 26 людей. Швидкісне судно з пасажирами прямувало до поромної переправи.
Однак наткнулося на баржу з піском і перекинулося. П'ятьох потерпілих вдалося врятувати - їх ушпиталили. Пошукова операція триває. Рух річкою наразі ускладнений.
по теме
На місце прибуло п'ять пожежних машин. У двох працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом, їх евакуювали
Непритомніли одне за одним. Усе сталося в цьому будинку надвечір. Подружжя викликало швидку своїй малечі. Та поки приїхали медики - зле стало й батькам
Водитель не справился с управлением и врезался в новостройку
Правоохранители опровергают информацию о причастности внука экс-главы МВД Николая Билоконя к аварии. Об этом сообщили "Сегодня" собственные источники в полиции
По неподтвержденной информации, водителем иномарки, оказался внук бывшего министра МВД Билоконя