Президент Киргизстану підписав зміни до Конституції [ Редактировать ]
Киргизстан офіційно перейшов на президентську форму правління. Зміни до Конституції підписав президент країни Садир Жапаров. Їх підтримали на референдумі майже 80 відсотків виборців. Окрім встановлення жорсткої президентської вертикалі, нова конституція передбачає також скорочення кількості депутатів парламенту зі 120 до 90.
Жапаров переміг на президентських виборах у січні. За попередньої влади йому довелося відсидіти у в'язниці. Звільнили майбутнього керівника держави під час жовтневих заворушень. Це вже втретє за останні 15 років у Киргизстані скидають владу внаслідок протестів.
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