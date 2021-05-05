Трояндовий рай у Марокко. У провінції Тінгір, що в Атлаських горах, саме почали збирати врожай - тонни рожевих пелюсток. Як працюють збирачі квітів і чому марокканські троянди вважають кращими за болгарські чи турецькі - знає Анна Філь.

Ізза щотравня вирушає збирати троянди в Атлаських горах. Вона не вміє читати й писати, і напевне не знає свого віку - каже, має десь років 40. Зате - сама утримує немалу родину.

Ізза Аїт Аммі Моу, збирачка троянд:

Мені треба годувати сім'ю з п'яти людей. Діти ще малі, лише до школи ходять.

Завдання Іззи - зібрати 20 кілограмів рожевих пелюсток, доки сонце не піднялося надто високо й не обпекло тендітний цвіт.

Ізза Аїт Аммі Моу, збирачка троянд:

Ми виходимо на поле о п'ятій ранку і працюємо десь до одинадцятої. Інколи довше, якщо врожай дуже великий.

Збирачі троянд працюють у товстих рукавицях, щоб не поколоти руки. І як можуть захищаються від сонця. Опівдні несуть квіти на вагову станцію. Звідти - одразу на парову обробку. Адже якщо троянди полежать можуть втратити свій аромат.

Наджад Хассад, директорка заводу з виробництва трояндової олії:

Загалом ці квіти походять із Сирії, з Дамаска. Тому тут ми їх називаємо дамаськими трояндами. У горах Марокко, в нашій провінції Тінгір, для них сприятливий клімат, урожай зазвичай збираємо в травні.

З трояндової ефірної олії потім виготовляють косметику та парфуми. Це основний заробіток для жителів провінції Тінгір. Продавали свої вироби здебільшого туристам з пандемією заробітки поменшали. На експорт іде незначна частина - адже конкуренція на світовому трояндовому ринку висока. Панують на ньому Болгарія і Туреччина.

Нуреддін Маалікум, власник трояндової плантації:

Трояндова олія дуже дорога. Щоб виготовити один літр - потрібно п'ять тонн квітів, а вторгувати за цей обсяг готової продукції можна приблизно 16-17 тисяч євро.

Марокканські виробники трояндової олії кажуть: їхня перевага над конкурентами у чистоті продукції. Масштаби виробництва не такі великі, тому хімікатів і пестицидів не використовують.