Головні дипломати Бенілюксу завітають до Києва [ Редактировать ]
Зі спільним візитом до Києва сьогодні прибудуть очільники закордонних відомств держав Бенілюксу - це Бельгія, Нідерланди та Люксембург.
Посадовці відразу вирушать на лінію зіткнення на сході України, а завтра зустрінуться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Метою візиту в нідерландському посольстві назвали "підтримку територіальної цілісності України". А також - обговорення реформ.
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Як зазначав раніше Дмитро Кулеба, Київ потребує систем протиповітряної оборони і антиснайперських технологій. Дипломати вшанували пам'ять загиблих військових на сході України біля меморіальної стіни на Михайлівській площі.
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