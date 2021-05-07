Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу проінспектували лінії зіткнення на Луганщині [ Редактировать ]
Ще один іноземний візит. Київ відвідали міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Напередодні побували на лінії зіткнення, зокрема, у місті Щастя на Луганщині. А сьогодні зустрілися з Президентом Зеленським.
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