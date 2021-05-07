Ще один іноземний візит. Київ відвідали міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Напередодні побували на лінії зіткнення, зокрема, у місті Щастя на Луганщині. А сьогодні зустрілися з Президентом Зеленським.

Делегація Бенілюксу схвально оцінила дотримання Україною перемир'я на Донбасі. А нарощення російських військ біля кордону назвали неприпустимим. Адже це - загроза безпеці і України, і Європи.