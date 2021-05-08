День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая - Зеленский [ Редактировать ]
День памяти и примирения в Украине отмечают не для того, чтобы заменить 9 мая. Это нужно, чтобы не забывать историю и понять ее полнее. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 8 мая.
"Когда говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть". Поэтому и отмечается во многих странах этот День - памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она - общая, одна на всех в мире", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что "нацизм был абсолютным злом", и любой из тех, кто пытается оправдывать его, "заслуживает лишь осуждения".
"Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война забирала жизни наших людей 76 лет спустя", - подчеркнул Зеленский.
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