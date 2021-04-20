В начале мая для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет четыре выходных дня подряд. Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.

В субботу, 1 мая, Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая.

Также не рабочим будет и 10 мая.

В мае выходными будут: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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