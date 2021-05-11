Інформацію про штучне походження коронавірусу перевірять американські конгресмени. Вони починають власне розслідування причин пандемії. Як усе відбуватиметься? Розкаже Дмитро Анопченко.

Новина несподівана. Її довелося навіть кілька разів перевіряти (чи раптом не фейк) перед тим, як дати в ефір. Газета Washington Post дізналася зі своїх джерел у конгресі: республіканці ініціюють парламентське розслідування причин епідемії.

Причому члени Конгресу прагнуть вивчити не розповсюдження вірусу Америкою; а наполягають: треба розібратися з версією, що джерелом його походження є Уханський інститут вірусології в Китаї.

Пам'ятаєте - рік тому, коли епідемія тільки починалася, про це писали, але здебільшого у жовтій пресі. Потім з'явилися публікації авторитетних вчених. Тих, хто говорив про штучне походження вірусу - засміяли. Тим більший сюрприз - повернення до цієї версії.

Ось як це пояснює Washington Post.

...жодного розслідування, яке заслуговувало б на довіру щодо походження коронавірусу, що продовжує зачумляти світ, не відбулося. Пекін витратив понад рік, приховуючи причини, караючи будь-яку країну, яка наважиться закликати до незалежного розслідування. Китайська влада так ретельно підривала розслідування ВООЗ, що навіть гендиректор організації зізнався: його команда належним чином не вивчила ймовірність витоку через інцидент у лабораторії...

І ось зараз за це береться Конгрес. Члени його вимагають від уряду оприлюднити всі наявні дані. Вимагають пояснень від неурядових організацій, які співпрацювали з вуханьським інститутом; відправили також листи (а не відповісти на них чи написати неправду - закон порушити) до Національного інституту інфекційних захворювань і у Держдеп. Ось один із таких запитів, який я отримав для ознайомлення.

Доки світ прагне оговтатися від цієї пандемії, американці заслуговують на те, щоб зрозуміти: звідки взялася ця катастрофа, і чому їхній уряд навчився, які уроки виніс, щоб бути впевненими, що це не повториться.

А далі - перелік дуже конкретних запитань до медиків та чиновників.

Ви, можливо, скажете - конгресмени роблять це заради піару; тим більше, що розслідування починають республіканці - і все це на руку Дональду Трампу. Але, за даними газети, тут і члени нової команди зацікавлені. Washington Post цитує Держсекретаря Блінкена, який нещодавно наголосив: "ми таки маємо докопатися до справжньої причини", і директора Національної розвідки, який офіційно повідомив, що його відомство і досі вивчає дві версії: щодо природного походження вірусу, і теорію його витоку з китайської лабораторії.

Від офіційних запитів Конгресу чиновникам нової адміністрації вже не відмахнутися. Тож нинішня спроба Конгресу ініціювати слухання може перерости в масштабне розслідування. Якому, імовірно, перешкоджатиме Китай, але і у штатах, за бажання. можна знайти дуже багато відповідей.