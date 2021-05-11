Украинцы прошли третью волну коронавируса. Однако, в Минздраве предупреждают, что расслабляться рано и может быть еще и четвертая волна COVID-19. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, совершенно не время расслабляться.

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - отметил Степанов.

Ранее в ВОЗ сделали шокирующее заявление о смертности и заболеваемости COVID-19.

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