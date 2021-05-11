COVID в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За сутки в Украине обнаружили:
- 119 смертей от коронавируса,
- 8617 выздоровлений от COVID-19,
- 1084 госпитализаций.
Больше всего новых заражений обнаружили в Донецкой области (+325), Харьковской области (+213), Днепропетровской области (+191). В Киеве за вчера обнаружили менее 100 новых COVID-случаев - 98.
В Украине за сутки сделали 21 974 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158).
За все время пандемии в Украине обнаружили:
- 2 124 535 COVID-случаев;
- 1 777 370 выздоровлений от коронавируса;
- 46 631 смертей.
Ранее в ВОЗ сделали шокирующее заявление о смертности и заболеваемости COVID-19.
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