В Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу [ Редактировать ]
В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.
"В ходе которого 34-летний мужчина взял спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону мужчин 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в США на предприятии мужчина открыл стрельбу. Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.
по теме
В пятницу, 30 апреля, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП
Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26
Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии
Стала известна точная дата его приезда