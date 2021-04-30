В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

"В ходе которого 34-летний мужчина взял спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону мужчин 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в США на предприятии мужчина открыл стрельбу. Это случилось в штате Техаса. Стрелявшим оказался 27-летний Ларри Уинстон Боллин, его уже задержали. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского.