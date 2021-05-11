Расове питання знову розділило Америку. Тепер під загрозою проведення церемонії вручення "Золотого глобусу"( другої за важливістю після "Оскара"- кінонагороди). Чому журі звинувачують у расизмі? І навіщо Том Круз повернув усі свої нагороди? Дмитро Анопченко - про новий гучний скандал.

77 років ще з післявоєнних часів голлівудська Асоціація іноземної преси присуджує "Золотий глобус" незалежну кінопремію, що стала такою ж бажаною, як і золота статуетка "Оскара". Але зараз, уперше, навколо неї грандіозний скандал.

Дійшло навіть до того, що Скарлетт Йоханссон закликала бойкотувати всі заходи Асоціації, а Том Круз повернув організаторам усі три "глобуси", які йому в різні роки вручали за його фільми.

Річ у тому, що до журі входять члени Асоціації - іноземні журналісти, які живуть і працюють у Голлівуді. Ті, що є інших ніде взяти. Їх 87, але, так уже склалося, жодного чорношкірого самі лише білі. Це ніколи не було проблемою, та зараз - стало.

Netflix та Amazon заявили, що припиняють співробітництво з Асоціацією. Телеканал NBC, на якому завжди відбувалася телетрансляція, відмовився надати ефір для наступної церемонії. Критики - чимало.

Скотт Роксборроу, оглядач журналу Hollywood Reporter:

Усе не обмежиться демонстраціями, мітингами і засудженням у соцмережах. Будуть справжні зміни! "Оскар" критикували за те, що він "надто білий" - і це змінило кіноакадемію. Тож цей скандал і "Золотий глобус" докорінно змінить.

І жодної заяви на захист. Адже підтримати організаторів, із якими зірки першого ешелону роками дружили, тепер означає самому наразитися на звинувачення в расизмі.

Асоціація робить усе, щоб врятувати - якщо вже не лице, то хоча б бренд. Оголосили, що до початку серпня переглянуть свій склад, запросять двадцятьох чорношкірих журналістів (хоча, нагадаю, їх не було не тому, що не приймали, а тому, що це об'єднання власкорів іноземних ЗМІ). Усе керівництво складе повноваження, оберуть нових людей.

Пообіцяли системну реформу. І вже навіть точаться розмови: давайте, мовляв, аби врятувати "Глобус" теж, як і "Оскар", расові квоти запровадимо. Коли премії присуджуватимуть уже не за якість акторської чи режисерської роботи, а чітко триматимуть відсоток афроамериканців, яким за будь-яких обставин треба дати приз. Але скандал набрав таких обертів, що тепер вже постало питання, чи виживе премія, чи взагалі припинить існування.