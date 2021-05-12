Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 11 мая, в мире зафиксированы более 707 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Украина занимает 31 место в мире и 10 в Европе. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Так, в Индии зафиксировали более 348 000 новых заражений, в Бразилии - более 71 000, в США - более 34 000.
В Аргентине зарегистрировали почти 26 000 больных. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Иран.
Украина среди стран мира занимает 31 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 10 позицию.
Умерли за сутки более 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 138 050 854 лица. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3 330 828 смертей от COVID-19.
Читайте также, американская фармацевтическая компания Johnson&Johnson работает над воплощением в жизнь проекта вакцины нового поколения, которая сможет эффективно противостоять всем известным штаммам COVID-19. Johnson&Johnson также хотят, чтобы их препарат для иммунизации мог вводится и двумя дозами.
Кроме того, Украина планирует разработать собственную вакцину от коронавируса. Для того, чтобы продолжать эти разработки вакцины, в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера на строительство лаборатории.
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