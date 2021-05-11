Какие симптомы в шесть раз увеличивают риск смерти больного с коронавирусом [ Редактировать ]
Американские ученые провели исследование и выяснили, что у пациентов с неврологическими симптомами связанными с заражением коронавирусом, вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. О результатах исследования сообщается на сайте EurekAlert!.
Авторы работы, ученые Питтсбургского университета США, отметили: с самого начала пандемии стало очевидно, что у большого числа госпитализированных с коронавирусом развиваются неврологические проблемы.
Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.
Как оказалось:
- У 3 744 госпитализированных пациентов с коронавирусом -19 82% (то есть 8 из 10) имели неврологические симптомы, о которых они сообщали врачам сами или которые были выявлены при обследовании.
- Около 4 из 10 пациентов жаловались на головные боли.
- Примерно 3 из 10 - на потерю обоняния или вкуса.
- Из клинически диагностированных синдромов - аномалий, которые наблюдали врачи у больных независимо от того, осознавали ли те проблему - наиболее распространенными были острая энцефалопатия (почти у половины пациентов), кома (17%) и инсульт (6%).
- Менингит и энцефалит втречались очень редко, менее чем у 1% госпитализированных пациентов с COVID-19.
Что касается острой энцефалопатии, то это состояние проявлялось в нарушении сознания, бредом или возбуждением.
Исследование показало, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа - от заболеваний головного и спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера - является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. Они вдвое повышают риск развития таких осложнений. Кроме того, наличие любых неврологических симптомов, связанных с коронавирусом - от чего-то безобидного вроде временной потери обоняния до тяжелых инсультыов - шестикратно увеличивает риск смерти.
Напомним, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Sinovac объемом 500 тыс. доз. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены, препаратом CoronaVac в Украине вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
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