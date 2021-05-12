У Лондоні нагородили найкращих музичних виконавців. Церемонія Brit Awards стала першою масштабною подією від початку пандемії, яку провели з артистами на сцені та глядачами в залі.

Це один з пілотних проєктів британського уряду, що вивчає поширення коронавірусу в натовпі.

Ані натовпів прихильників, ані тисняви журналістів. Червона доріжка втратила гламурність. Це перший концерт вищого ешелону, який проводять в умовах пандемії. Brit Awards - найпрестижніша премія в музичній індустрії.

Стів Соєр, генеральний менеджер спортивної арени:

Від часу останнього концерту на нашій арені минуло 14 місяців. Це дуже великий день для нас. Цей вечір особливий ще й тим, що є частиною урядової дослідницької програми. І має стати ключовим до повернення звичного життя для музичної індустрії.

Тобто, як виняток - цей концерт відбувається наживо і його дивитимуться реальні глядачі в залі. Більшість з 4 тисяч квитків віддали медикам, які на передовій борються з коронавірусом.

Мірко Фішіон, медбрат у відділенні інтенсивної терапії:

Цей рік був надзвичайно складним. Ми ніколи не бачили так багато хворих за такий короткий проміжок часу. Ми дуже багато працювали і часто разом із колегами не витримували навантаження. Тож ми дуже раді побалувати себе концертом.

Головна умова для глядачів - наявний негативний тест на коронавірус. Ще один аналіз треба буде здати за 5 днів після концерту. У самому приміщенні дозволено не дотримуватися дистанції та не носити масок. А про пандемію нагадують хіба що зірки у своїх промовах.

Тейлор Свіфт, американська співачка:

Я дуже пишаюся бути частиною цієї музичної спільноти, особливо в рік, коли ми так потребували музики. Але чого ми хотіли навіть більше - це допомоги та підтримки від системи охорони здоров'я та працівників, які сьогодні тут з нами. Дякую за все, що ви для нас зробили.

А головна призерка вечора - Дуа Ліпа пішла ще далі. І закликала прем'єр-міністра збільшити зарплати медпрацівникам.

Дуа Ліпа, британська співачка:

Поаплодуймо та передамо Борису повідомлення, що ми всі підтримуємо справедливе підвищення зарплати для тих, хто на передовій.

Дуа Ліпа виборола одразу дві музичні нагороди: найкраща виконавиця та найкращий альбом року. А Тейлор Свіфт назвали глобальною іконою. Але головна перемога - можливість організації премії в часі коронавірусу.

Уже майже місяць у Великій Британії проводять схожі пілотні проєкти - це і концерти, і дискотеки, і футбольні матчі. Так влада перевіряє ймовірність інфікування ковідом на масових подіях. За результатами експерименту, влада ухвалюватиме рішення щодо відновлення роботи нічних клубів та проведення багатотисячних заходів.