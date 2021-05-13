Во Франции 29-летний мужчина застрелил босса и коллегу после конфликта. С оружием он скрылся горах Севенны. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника. Об этом France Bleu.

Инцидент произошел в населенном пункте Плантье.

Так, подозреваемый работал на лесопилке. Он поссорился с начальником и выстрелил ему в голову несколько раз.

В конфликт сотрудников пытался вмешаться коллега, за что также был застрелен. Злоумышленник с оружием пустился в бега. Предположительно он скрывается в горах. На его поиски направлены более 200 правоохранителей, шесть вертолетов и поисковые служебные собаки.

Власти призвали мужчину "одуматься, сложить оружие и сдаться". Предполагают, что у него имеются пистолет и длинноствольное оружие, похожее на винтовку. Отец злоумышленника также обратился к сыну с просьбой сдаться.

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