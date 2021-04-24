В центре Днепре киллер в маске застрелил мужчину (видео) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепре на площади Соборная неизвестный застрелил водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser". Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
"24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что погибшему было 42 года.
Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
В Днепре введена полицейская спецоперация.
Как пишет "Страна" ссылаясь на источники в МВД убитого зовут Анар Мамедов.
Как сообщает "Днепр оперативный" в авто был также ребенок, мальчик не пострадал. Автомобиль проехал без водителя 20 метров, после чего врезался в другую машину и остановился.
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Как ранее сообщали, в Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".
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