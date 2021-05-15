В Киеве взорвали банкомат и украли деньги, злоумышленников задержали (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Днепровском районе Киева в помещении супермаркета "Фора" злоумышленники с помощью газовой смеси взорвали банкомат, чтобы украсть их него деньги. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В результате взрыва произошло возгорание банкомата и вылетели стекла с витрины магазина.
Спецназовцы задержали подрывников банкомата неподалеку от места преступления, на улице Петра Вершигоры.
Грабителями оказались сотрудник банка вместе с товарищем.
Известно, что оперативники знали о планах мужчин и следили за ними долгое время. По предварительным данным, оба уже были ранее судимы.
Напомним, что недавно правоохранители Киевской области задержали группу налетчиков на банкоматы, приехавших на территорию Украины из Молдовы.
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