В Днепровском районе Киева в помещении супермаркета "Фора" злоумышленники с помощью газовой смеси взорвали банкомат, чтобы украсть их него деньги. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате взрыва произошло возгорание банкомата и вылетели стекла с витрины магазина.

Спецназовцы задержали подрывников банкомата неподалеку от места преступления, на улице Петра Вершигоры.

Грабителями оказались сотрудник банка вместе с товарищем.

Известно, что оперативники знали о планах мужчин и следили за ними долгое время. По предварительным данным, оба уже были ранее судимы.

Напомним, что недавно правоохранители Киевской области задержали группу налетчиков на банкоматы, приехавших на территорию Украины из Молдовы.