в последний раз почерк преступников был замечен в городе Бровары/ фото: ZMINA

Правоохранители Киевской области задержали группу налетчиков на банкоматы, приехавших на территорию Украины из Молдовы. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в последний раз почерк преступников был замечен 1 апреля 2021 года в городе Бровары, где они обокрали машину с деньгами на сумму в 300 тысяч гривен. Оперативники провели задержание бандитов прямо на их кооперативной квартире.

"Гастролеров" задержали спецназовцы полиции Киевской области по месту их временного проживания в Одессе. Проверяем также причастность задержанных лиц к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Отмечается, что сотрудники полиции провели у подозреваемых обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства, а также 2 автомобиля, на которых они, вероятно, двигались на места совершения преступлений. В настоящее время они находятся в изоляторе временного заключения, им успели вручить подозрения.

Читайте также, в поселке Кошаровака Харьковской области группа неизвестных злоумышленников взорвала банкомат и украла крупную сумму. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов. 31-летний мужчина и 17-летняя девушка взорвали банкомат и пытались достать из него кассеты с деньгами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.