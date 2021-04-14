В селе Катюжанка Киевской области группа неизвестных грабителей взорвала банкомат, который находился в помещении одного из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

После взрыва грабителям удалось вытащить из машины одну из кассет, где находилась крупная сумма денег. По предварительным данным, в ней могло находится до 100 тысяч гривен.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители опрашивают возможных очевидцев, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту взрыва и ограбления открыто уголовное дело.

Читайте также, в поселке Кошаровака Харьковской области группа неизвестных злоумышленников взорвала банкомат и украла крупную сумму. В результате взрыва пострадавших нет, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, в Северодонецке около 05.00 утра, "вооруженный" газовым балонном и электрошокером местный житель, пытался взорвать банкомат в торговом центре. В отношении него соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.

Ранее мы писали, что правоохранители Киевской области задержали группу налетчиков на банкоматы, приехавших на территорию Украины из Молдовы. Оперативники провели задержание бандитов прямо на их кооперативной квартире.

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