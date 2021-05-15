В Хмельницкой области на автодороге "Житомир - Черновцы" произошло тройное ДТП: грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. Четыре человека погибли. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Авария произошла 15 мая, около 7:00, возле села Веселовка. По предварительным данным, водитель грузовика DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушку Opel Combo.

Прицеп грузового автомобиля перевернулся, придавив Mercedes Sprinter и Opel Combo, после чего из-за разлитого топлива все три машины вспыхнули.

После того, как спасатели погасили пожар, следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

Полицейские устанавливают личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате ДТП.

Водителя грузовика задержали, против него открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами."

Напомним, что вечером 14 мая под Луганском пьяный водитель сбил четырех подростков: один из них погиб на месте.