Тройное ДТП под Хмельницким: в огне погибли четыре человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Хмельницкой области на автодороге "Житомир - Черновцы" произошло тройное ДТП: грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. Четыре человека погибли. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.
Авария произошла 15 мая, около 7:00, возле села Веселовка. По предварительным данным, водитель грузовика DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушку Opel Combo.
Прицеп грузового автомобиля перевернулся, придавив Mercedes Sprinter и Opel Combo, после чего из-за разлитого топлива все три машины вспыхнули.
После того, как спасатели погасили пожар, следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.
Полицейские устанавливают личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате ДТП.
Водителя грузовика задержали, против него открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами."
Напомним, что вечером 14 мая под Луганском пьяный водитель сбил четырех подростков: один из них погиб на месте.
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