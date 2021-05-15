В Луганской области в селе Мостики пьяный водитель сбил четырех подростков, которые шли вдоль дороги. Об этом сообщает полиция Луганской области.

О ДТП в Сватовское отделение полиции сообщили в пятницу, 14 мая, в 22:51. Очевидцы рассказали о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошла авария с травмированными.

Полиция выяснила, что 34-летний водитель, житель села Круглое, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Renault Megane наехал на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате аварии 14-летний парень погиб на месте. Еще трое ребят - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из девочек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Водителя-убийцу задержали его будут судить по ст. 286-1 ч. 3 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

Напомним, что в четверг.ю 13 мая, в жутком ДТП под Полтавой погибли двое журналистов.