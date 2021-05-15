Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая только рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, закрутила роман со звездой Голливуда Беном Аффлеком. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на источники в окружении поп-дивы.

48-летний Бен Аффлек и 51-летняя Дженнифер Лопес вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. Журналисты засняли Аффлека в одном автомобиле со своей бывшей пассией. Ранее их также видели вместе в особняке Джей Ло в Лос-Анджелесе.

При этом пара якобы "не торопится", но все якобы идет к романтическим отношениям.

Напомним, что в апреле Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Пара дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре 2020-го невеста заявила, что брак им вообще не нужен.

Сердце Аффлека также свободно: в январе 2021 года он расстался с 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес уже имели романтические отношения. В 2002 году стало известно об их помолвке. Тем не менее, 17 лет назад Лопес и Аффлек объявили об отмене свадьбы за день до нее.

Позже Джей Ло вышла замуж за музыканта Марка Энтони. Их брак длился 10 лет, до июня 2014 года. За это время Лопес родила двойняшек - сына Макса и дочь Эмми.

Напомним, несколько лет назад Бен Аффлек публично признался в сексуальных домогательствах к актрисе Хилари Бертон.