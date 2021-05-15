Израиль сравнял с землей 11-этажный медиа-центр в Газе (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, квартиры и коммерческие компании, было разрушено в субботу, 15 мая, в результате ракетного удара израильской армии. Об этом сообщает катарский телеканал Al Arabiya, который также размещался в центре "Аль-Джаля".
Кроме него, в ней размещался офис агентства Associated Press и других масс-медиа.
Обитателям делового центра дали час на то, чтобы покинуть здание. Армия Израиля утверждает, что в здании располагались офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС.
Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 15, 2021
Ранее в прибрежном анклаве израильскими ракетами были полностью разрушены более 500 зданий, еще около 3 000 были повреждены.
11-этажная башня "Аль-Джаля" стала четвертой по счету разрушенной высоткой в секторе Газа. Ранее израильские военные сравняли с землей 16-этажную высотку "Аш-Шурук", 14-этажный Бурж-Ханади ("Башня Ханади"), 8-этажный Бурж аль-Джаухара ("Башня Джаухара") и здание Промышленного банка.
Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС выдвинул ультиматум - или израильские силы покидают занятый ими ранее районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса"- или палестинцы начинают обстрелы Израиля.
По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов. В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.
По последним данным, погибли не менее 10 израильтян и почти 140 палестинцев, в том числе почти 40 детей.
Напомним, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.
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По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов
Однако израильские власти на это предложение не отреагировали
Акции протестов захлестнули десятки населенных пунктов страны
Готовясь к наземной операции, Израиль вызвал 16 тысяч резервистов. Одновременно с конфликтом в Газе обострилась внутренняя ситуация в Израиле. Во многих израильских городах начались уличные столкновения между арабами и евреями
Также ВВС атаковали оружейный склад группировки