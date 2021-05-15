11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, квартиры и коммерческие компании, было разрушено в субботу, 15 мая, в результате ракетного удара израильской армии. Об этом сообщает катарский телеканал Al Arabiya, который также размещался в центре "Аль-Джаля".

Кроме него, в ней размещался офис агентства Associated Press и других масс-медиа.

Обитателям делового центра дали час на то, чтобы покинуть здание. Армия Израиля утверждает, что в здании располагались офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС.

Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 15, 2021

Ранее в прибрежном анклаве израильскими ракетами были полностью разрушены более 500 зданий, еще около 3 000 были повреждены.

11-этажная башня "Аль-Джаля" стала четвертой по счету разрушенной высоткой в секторе Газа. Ранее израильские военные сравняли с землей 16-этажную высотку "Аш-Шурук", 14-этажный Бурж-Ханади ("Башня Ханади"), 8-этажный Бурж аль-Джаухара ("Башня Джаухара") и здание Промышленного банка.

Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

ХАМАС выдвинул ультиматум - или израильские силы покидают занятый ими ранее районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса"- или палестинцы начинают обстрелы Израиля.

По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов. В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.

По последним данным, погибли не менее 10 израильтян и почти 140 палестинцев, в том числе почти 40 детей.

Напомним, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.