11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, квартиры и коммерческие компании, было разрушено в субботу, 15 мая, в результате ракетного удара израильской армии. Об этом сообщает катарский телеканал Al Arabiya, который также размещался в центре "Аль-Джаля".

Кроме него, в ней размещался офис агентства Associated Press и других масс-медиа.

Обитателям делового центра дали час на то, чтобы покинуть здание. Армия Израиля утверждает, что в здании располагались офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС.

Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ