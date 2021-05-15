Израильские военные в ночь на субботу, 15 мая, поразили десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Об этом сообщила в субботу армейская пресс-служба.

Ночью армия Израиля поразила десятки террористических целей в секторе Газа. Истребители и беспилотные аппараты нанесли удары по большому количеству пусковых площадок и подземных ракетных установок, в том числе по многоствольной ракетной установке, из которой в первый день операции "Страж стен были выпущены ракеты по Иерусалиму.

במהלך הלילה: צה"ל תקף אתר של המודיעין הצבאי של ארגון חמאס בצפון רצועת עזה

צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/euN68UlQqR — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

Также удар был нанесен по тоннелю ХАМАС, расположенному под пляжем отеля в северной части сектора Газа, а также по оперативным квартирам, принадлежащим высокопоставленным боевикам военно-морских сил ХАМАС. В ЦАХАЛ утверждают, что они "использовались в качестве террористической инфраструктуры и являлись центрами управления и контроля во время недавних боевых действий".

Кроме того, были нанесены удары по оперативным офисам, принадлежащим главе сил безопасности ХАМАС, а также поражено значительное количество складов для хранения оружия, принадлежащего террористическим организациям в секторе Газа. В частности, на них находились парапланы, предназначенные для проникновения на территорию Израиля по воздуху, а также техника воздушных сил ХАМАС.

По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов.

В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.

Напомним, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.