Израильская армия поразила десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Израильские военные в ночь на субботу, 15 мая, поразили десятки военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы еврейских городов. Об этом сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Ночью армия Израиля поразила десятки террористических целей в секторе Газа. Истребители и беспилотные аппараты нанесли удары по большому количеству пусковых площадок и подземных ракетных установок, в том числе по многоствольной ракетной установке, из которой в первый день операции "Страж стен были выпущены ракеты по Иерусалиму.
במהלך הלילה: צה"ל תקף אתר של המודיעין הצבאי של ארגון חמאס בצפון רצועת עזה— כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021
צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/euN68UlQqR
Также удар был нанесен по тоннелю ХАМАС, расположенному под пляжем отеля в северной части сектора Газа, а также по оперативным квартирам, принадлежащим высокопоставленным боевикам военно-морских сил ХАМАС. В ЦАХАЛ утверждают, что они "использовались в качестве террористической инфраструктуры и являлись центрами управления и контроля во время недавних боевых действий".
Кроме того, были нанесены удары по оперативным офисам, принадлежащим главе сил безопасности ХАМАС, а также поражено значительное количество складов для хранения оружия, принадлежащего террористическим организациям в секторе Газа. В частности, на них находились парапланы, предназначенные для проникновения на территорию Израиля по воздуху, а также техника воздушных сил ХАМАС.
По подсчетам израильских военных, с 10 мая палестинские радикалы выпустили из сектора Газа не менее 2,2 тыс. ракет по израильским городам. Более 200 ударов было совершено за последние 16 часов.
תיעוד: פגיעה בבניין מגורים בבאר שבע@moyshis pic.twitter.com/cMkShKa0ZU— כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021
В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа.
Напомним, что ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля.
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