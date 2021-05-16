Шавуот - еврейский праздник дарования Торы, один из главных праздников в иудаизме. Согласно преданию, именно в этот день пророк Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями.

Шавуот по еврейскому календарю отмечают шестого числа месяца сиван, через 50 дней после Песаха - Исхода евреев из Египта, поэтому праздник также называют Пятидесятницей. В 2021-м году Шавуот выпадает на 17 мая, но, как и все еврейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.

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Традиции празднования

В канун Шавуота, по традиции, совершают очистительное погружение в ритуальный бассейн - микву, так как перед паломническим праздником каждый еврей должен очиститься.

В синагоге читают праздничную вечернюю молитву - Маарив, а в доме зажигают свечи. После службы возвращаются домой и празднуют наступление Шавуота.

В праздничную ночь евреи изучают Тору - эта традиция символизирует ту далекую тревожную бессонную ночь около горы Синай, которая предшествовала ее принятию.

После утренней молитвы в синагоге читают десять заповедей - евреи их слушают стоя, как бы заново переживая тот благоговейный трепет, который испытали впервые их далекие предки у горы Синай.

Утром в Шавуот в синагогах читают Книгу Рут (Руфь) - знаменитой праведницы, по рождению моавитянки, которая является прабабушкой царя Давида. После смерти мужа-еврея она осталась со свекровью и приняла иудаизм. Книгу Рут в праздник читают потому, что принятие иудаизма Рут было подобно принятию Торы еврейским народом.

В Шавуот, по традиции, маленьких детей начинают обучать Торе. Чтобы "подсластить" первый урок, посвященный еврейскому алфавиту, по обычаю пекут сладкое печенье в форме букв. Печенье обмакивают в мед и предлагают юным ученикам съесть ту или иную "букву", предварительно ее прочитав.

Что нельзя делать в Шавуот

В Шавуот запрещена любая работа - зажигать огонь в праздник не положено. Еду, по традиции, разрешено готовить только на сам день праздника, используя огонь, зажженный до наступления Шавуот.

Также категорически запрещается поститься. Уже вечером с наступлением праздника принято устраивать трапезу.

Нельзя в праздник пользоваться спичками, поэтому курильщики, по обычаю, или склоняются над горелкой, или прикуривают друг у друга. Кстати, электрический свет также нужно включить накануне праздника.

Кроме того, в Шавуот по обычаю нельзя брать в руки деньги или пользоваться любыми видами транспорта.

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