Длительные выходные: как и сколько будут отдыхать украинцы в июне [ Редактировать ]
Уже в июне 2021 года украинцев снова ждут затяжные выходные. Так, в грядущем месяце есть праздничные дни, когда вся страна будет отдыхать.
Так, 20 июня жители страны будут отмечать большой христианский праздник – Троицу. Этот день является официальным выходным днем. А так как день праздника совпадает с выходным днем, этот выходной по украинскому законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть 21 июня. Таким образом, украинцев ждет длительный уик-энд – с 19 до 21 июня.
Также в июне Украина будут отмечать День Конституции. В связи с тем, что 28 июня приходится на понедельник, в стране будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.
Всего в июне украинцам придется работать 20 дней, а отдыхать они будут 10 дней.
Также мы писали о том, что в четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне.
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