Верховна Рада вирішить долю трьох міністрів інфраструктури [ Редактировать ]
Цього тижня Верховна Рада розглядатиме питання звільнення відразу трьох міністрів інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова. Минулої п'ятниці Володимир Зеленський запропонував їм скласти повноваження.
Увечері відповідні заяви поклали на стіл Владислав Криклій та Ігор Петрашко, але очільник Мінохорони здоров'я на таке не погодився. Заявив, що готовий вислухати всі претензії до нього. Як зазначив на погоджувальній раді спікер Дмитро Разумков - засідання може відбутися уже завтра о 16:00.
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