У Торонто загинув чоловік внаслідок стрілянини [ Редактировать ]
Один загиблий і троє поранених у Торонто сталася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь по припаркованих автівках, у яких були люди. Затримати нападників не вдалося.
Поліцейські розповідають - загалом підозрювані зробили понад сотню пострілів. Про мотиви вчинку - наразі невідомо.
по теме
Шестикласниця поранила трьох людей - двох учнів і одного дорослого. Стався інцидент у штаті Айдахо. Дівчинка відкрила вогонь в шкільному коридорі
Невідомі відкрили вогонь по припаркованих автівках, у яких були люди. Затримати нападників не вдалося. Поліцейські розповідають - загалом підозрювані зробили понад сотню пострілів
Семеро ізраїльських правоохоронців постраждали. Водія застрелили на місці. Сталося все в районі Шейх-Джарра у східній частині міста. Саме звідти почалося нинішнє загострення між Ізраїлем і Палестиною
На тижні, що минає, певно, найбільш шокуючою новиною став - "шкільний розстріл" у російській Казані. І вражають не лише обставини масового вбивства
Хлопець вистрілив із рушниці 17 разів, а на вході до будівлі встановив вибухівку. Загинули семеро учнів та дві вчительки, ще понад 20 осіб поранені