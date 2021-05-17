Українців закликали пройти онлайн-обстеження на меланому [ Редактировать ]
А ще українцям пропонують пройти онлайн обстеження на меланому. Напередодні дня боротьби з цією онкологічною хворобою лікарі нагадали,
Що для цього необхідно лише зробити фото родимки та відправити на спеціальний сайт. Діагностика - безболісна та займає всього пів години. І якщо недугу виявити на ранній стадії, то можна вилікувати раз і назавжди.
Ольга Богомолець заслужений лікар України:
Люди з усієї країни маючи доступ до інтернету можуть з 17 по 23 травня відправити фотографію якісну свого новоутворення на сайт stop-melanoma.net. Наші лікарі, які працюють вже не один рік, вони працюють по всій Україні вони подивляться на це, власно це є дистанційна діагностика от 24 травня вже в день меланоми очно пройде у нас в клініці на бульварі Шевченка 26/4б.
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