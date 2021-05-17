А ще українцям пропонують пройти онлайн обстеження на меланому. Напередодні дня боротьби з цією онкологічною хворобою лікарі нагадали,

Що для цього необхідно лише зробити фото родимки та відправити на спеціальний сайт. Діагностика - безболісна та займає всього пів години. І якщо недугу виявити на ранній стадії, то можна вилікувати раз і назавжди.

Ольга Богомолець заслужений лікар України: