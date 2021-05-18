Галкин показал 72-летнюю Пугачеву без макияжа [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото своей жены Аллы Пугачевой без макияжа. Снимок Примадонны появился на странице Галкина в Instagram.
В кадре 72-летняя артистка позирует среди пестрой зелени в легком, приспущенном на плечах, платье. Отметим, что макияж у звезды отсутствует.
"Ах, лето!" - подписал снимок супруги Галкин.
Подписчики активно комментируют новый пост. Отметим, как всегда, нашлись не только те, кто восхищен красотой певицы, но и недоброжелатели:
"Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах", "Сейчас опять начнут писать , что Алла Борисовна плохо выглядит, а вы не слушайте! Шикарная женщина!", "Прекрасная Алла", "Бабушка Яга", "Ах какая женщина".
Фото: 72-летняя Алла Пугачева без макияжа
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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