Украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева удивила поклонников сменой образа. Певица примерила на себя сразу три новых образа: брутальной блондинки, жгучей брюнетки и сексуальной рыжей. Снимками смелого эксперимента Астафьева поделилась на своей странице в Instagram.

"Мы к вам приехали на час"- подписала фото звезда.

Фолловеры восхищались новыми образами - смелой Астафьевой .

"У вас три да!","Белая жемчужина!, "Прекрасная Даша", "Очень красивая. Просто вау! ❤️"- восхищались фанаты певицы.

Напомним, ранее Настя Каменских раскрыла секреты своей стройности.

Читайте также, ранее Тина Кароль поделилась откровенными фото.