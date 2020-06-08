Даша Астафьева шокировала новым имиджем (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева удивила поклонников сменой образа. Певица примерила на себя сразу три новых образа: брутальной блондинки, жгучей брюнетки и сексуальной рыжей. Снимками смелого эксперимента Астафьева поделилась на своей странице в Instagram.
Мы к вам приехали на час😂🥳 В объективе @moi_sofism 🤍🖤🤎
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
"Мы к вам приехали на час"- подписала фото звезда.
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
Фолловеры восхищались новыми образами - смелой Астафьевой .
"У вас три да!","Белая жемчужина!, "Прекрасная Даша", "Очень красивая. Просто вау! ❤️"- восхищались фанаты певицы.
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