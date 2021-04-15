Пугачевой - 72: Галкин и дети трогательно поздравили звезду (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, известная российская певица Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 72 года. Муж Максим Галкин и звездные дети поздравили Примадонну. Видео с поздравлениями Галкин показал на своей странице в Instagram.
Самые близкие ждали ее с поздравлениями, цветами и тортом. Задувая свечи, Пугачева загадала мира на Земле.
Чтобы вы долго жили и счастливо. Желаю благополучия под мирным небом. Главное желание – чтобы воцарился мир на Земле.
Отметим, что 7-летние дети Гарри и Лиза прочитали для мамы стихи и вручили открытки, сделанные своими руками.
Для именинницы также спели поздравительную песню и приготовили завтрак – любимые пирожки, которые она позволяет себе крайне редко.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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